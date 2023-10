Verliebtsein: «Ich wusste schon am Telefon, dass ich mit meinem Zukünftigen spreche»

Ihr müsst immer an die eine Person denken? Ein Zeichen, dass ihr verliebt seid – zumindest zählt die Community das als Indikator. Ein Beziehungsforscher erklärt, was mit uns passiert, wenn wir verliebt sind.

1 / 21

Darum gehts Wir haben euch gefragt, woran ihr erkennt, dass ihr euch verliebt habt. Eure Antworten reichen vom Kribbeln bis zu dem Gefühl von Zuhause.

In der Galerie sind einige Erfahrungen der Community. Leserinnen Ramona und C.M. erzählen, wie es bei ihnen war.

Beziehungsforscher Guy Bodenmann ordnet ein: Er erklärt, wie wir uns verlieben und wann dieses Gefühl verloren geht.

Der Sommer endet und damit startet die Kuschelsaison: Im englischsprachigen Raum spricht man von der sogenannten «cuffing season» («Handschellen-Jahreszeit»), die im Oktober beginnt. Der Begriff bezeichnet die Monate, in denen sich viele ganz besonders nach einem Partner sehnen und dieses Gefühl vom Verliebtsein verspüren wollen.

Und genau nach diesem Gefühl haben wir euch befragt. Schliesslich sind über 75 Prozent der Schweizer Bevölkerung in einer Beziehung, wie eine dieses Jahr veröffentlichte Studie von Statista zeigt. Wann merkt man, dass man verliebt ist? Das haben uns Leserinnen und Leser der Community gesagt (oben in der Galerie findest du weitere Erfahrungen). Was genau das Verliebtsein mit einem macht, erklärt Beziehungsforscher Guy Bodenmann (siehe Interview unten in der Box).

«Eine gewisse Magie war zu spüren»

Kribbeln, Herzklopfen, Schmetterlinge im Bauch: Viele Leserinnen und Leser haben so gemerkt, dass da doch einiges passiert, wenn man die Eine oder den Einen sieht oder an die Person denkt.

Bei Ramona und ihrem Freund knisterte es sofort. Karin Tanner, Film and Cut

Bei der 30-jährigen Ramona war es ähnlich. Sie hat ihren Freund auf einem Geburtstagsfest kennengelernt und es hat sofort gefunkt – ein ganzer Zoo im Bauch inklusive, wie sie meint: «Wir waren uns ab dem ersten Händeschütteln sofort sehr sympathisch und eine gewisse Magie war zu spüren. Den ganzen Abend lang haben wir uns gegenseitig nicht aus den Augen gelassen und hatten sehr gute Gespräche.» Sie ist davon überzeugt, die Liebe ihres Lebens gefunden zu haben, wie sie schreibt.

«Verliebe mich jeden Tag neu in ihn»

Dank der Arbeit und eines kaputtes Laptops hat C.M. (31) ihren Freund kennengelernt. Privat

C.M. (31) wusste schon am Telefon, dass sie mit ihrem Zukünftigen spricht: «Mein Laptop war kaputt und jemand von der IT-Abteilung meiner Firma musste ihn per Fernwartung reparieren – das hat überhaupt nicht funktioniert. Trotzdem blieben wir stundenlang am Telefon. Es fühlte sich richtig an. Zwei Tage darauf kam er vorbei, um den Laptop abzuholen. Wieder redeten wir stundenlang ohne Unterbruch. Die Zeit verging wie im Flug. Ich fühlte mich so wohl wie noch nie zuvor. Als er mir den Laptop zurückbrachte, wieder das selbe Szenario.»

Bist du in einer Beziehung? Ja und ich bin sehr glücklich. Ja, aber ich bin unglücklich. Nein, ich bin glücklicher Single. Nein, hätte aber gerne jemanden an meiner Seite.

Daraufhin habe er sie auf ein Date eingeladen. «Mein Herz fing an zu springen. Ich hatte das Gefühl, dass es jeden Moment platzen würde, so glücklich war ich», erzählt sie. Auf dem Date sei es dann zum ersten Kuss gekommen: «Ich hatte dieses Kribbeln im Bauch und nur noch Augen für ihn. Und seitdem verliebe ich mich jeden Tag neu in ihn.»

*Name ist der Redaktion bekannt.

«Nach sechs Monaten bis zwei Jahren verschwindet die Verliebtheit»