Fribourg steht im Halbfinal – Unglaubliche Wende des ZSC in Biel – HCD rettet sich in extremis

Die ZSC Lions waren mit einem Fuss in den Ferien und drehten die Partie in Biel noch. Nach dem 3:1-Sieg kommt es am Montag zur Belle. Die Lakers kassieren nach 2:0-Vorsprung noch den Ausgleich und verlieren gegen den HCD in der 2. Verlängerung.

Der ZSC beging in dieser Serie viele Fehler. Doch Stürmer Simon Bodenmann sieht nicht darin das grösste Problem, sondern in der mangelnden Chancenauswertung. «Daran müssen wir mehr arbeiten, wir müssen kaltblütiger werden und diese Pucks reinhauen», sagte der 34-Jährige vor Spiel 6 in Biel im Gespräch mit 20 Minuten. Es war das erste Spiel der letzten Chance für die Zürcher. Bei einer weiteren Niederlage wäre die Saison beendet gewesen.

Chancen verwerten konnten die Zürcher vorerst nicht, denn nach nur 39 Sekunden lagen die Bieler durch Brunner bereits in Front. Keeper Kovar hatte die Scheibe nach vorne abprallen lassen, Brunner nutzte diese sogleich aus und erzielte seinen ersten Playoff-Treffer in dieser Serie. Der ZSC drückte auf den Ausgleich, er wollte aber nicht gelingen. Auch Biel verpasste es, in mehreren Powerplay-Minuten, einen weiteren Treffer zu erzielen.

Das Mitteldrittel ist schnell erzählt: Biel hat viele Chancen, kann aber keine nutzen. Der ZSC hat kaum Chancen, trifft aber auch bei diesen das Tor nicht. Die Spannung blieb bestehen. Sieben Minuten waren noch zu spielen, da knackte Hollenstein Schickin – endlich, werden sich die Zürcher Fans gedacht haben. Und es kam noch besser: Erneut Hollenstein schoss etwas mehr als eine Minute später sogar das 2:1. Die Bieler mussten sich selber an der Nase nehmen, hatten sie doch zu viele Chancen auf das 2:0 vergeben. Schäppi machte mit dem 3:1 ins leere Tor alles klar. Die Entscheidung in dieser Serie fällt am Montag im Hallenstadion.

Lakers – Davos 2:3 n.V. (Serie 3:2)

Den ersten Matchpuck hatte Rappi am Donnerstag in Davos nicht nutzen können. 3:0 hatten die Lakers in der Serie geführt, doch der HCD wusste sich zu wehren. Mit einer kämpferischen und teils auch überharten Partie zogen die Bündner den Kopf nochmals aus der Schlinge. Nun wollten die St. Galler zuhause den zweiten Matchpuck nutzen.

Im ersten Drittel konnten die Lakers noch nicht vorlegen – der HCD aber auch nicht, es endete 0:0. Die Tor-Durststrecke durchbrach Rappis Dünner zur Spielmitte, er traf im Powerplay. Als Lammer in der 49. Minute auf 2:0 erhöhte, schien die Partie entschieden. Doch Stransky verkürzte in der 58. noch auf 1:2. Plötzlich waren die Bündner wieder da. Und sie legten nach, Ambühl schoss nur 39 Sekunden später den Ausgleich. So ging es in die Verlängerung. Die Erste brachte keinen Sieger, so gings in die Zweite. Da brachte in der 84. Minute Egli den Puck vors Tor und Pospisil verwertete. Der HCD zog in extremis den Kopf nochmals aus der Schlinge – und darf mindestens noch ein Heimspiel austragen.

FRIBOURG – Lausanne 5:4 n.V. (Serie 4:1)

Mit einem deutlichen 4:1-Sieg schaffte Gottéron am Donnerstag das Break in Lausanne. Nun lagen alle Vorteile bei den Drachen, die Serie zuhause zu beenden. Viermal trafen die Gastgeber im Powerplay, für Lausanne schossen Frick und Gernat je zwei Tore, es kam deshalb ebenfalls zur Verlängerung. Dort markierte Mottet in der 79. Minute mit seinem zweiten Tor den Siegtreffer, das war nicht nur der Sieg im Spiel, sondern auch in der Serie, Gottéron steht im Halbfinal.