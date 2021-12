Sion schlägt Lausanne – Wilde Schlussphase – GC und Basel trennen sich 2:2

Basel und GC trennen sich 2:2 Zwischen Basel und GC gibt es zahlreiche Höhepunkte. Neben einer Roten Karte für Sebastiano Esposito treffen beide Teams auch das Aluminium und vergeben Topchancen. Am Ende gibt es ein 2:2. Alle Tore und Highlights im Video.

GC startete frech, Kawaba hatte in der 15. Minute die erste dicke Chance, FCB-Goalie Lindner musste wie so oft in dieser Saison retten. Den anschliessenden Corner köpft Gomes knapp über das Tor. Bei den Baslern dauerte es bis in die 20. Minute, ehe das Heimteam sich ein erstes Mal im gegnerischen Strafraum bemerkbar machte. Males Schuss nach schönem Zuspiel von Stocker verfehlte sein Ziel aber knapp.

Sonst wirkte das Offensivspiel des FCB ideenlos, wie so häufig in den letzten Partien. Cabrals Distanzschuss nach einer halben Stunde war noch das Gefährlichste, was das Team von Patrick Rahmen zu bieten hatte. GC schnupperte vor der Pause nochmals am Führungstreffer. Nach einem Einwurf entwischte Bonatini der schlafenden FCB-Abwehr, doch der Brasilianer brachte den Ball aus spitzem Winkel nicht mehr aufs Tor.

Praktisch mit dem Pausenpfiff jubelten dann aber doch die Basler. Males flankte den Ball nach einem schönen Solo zur Mitte, wo Stocker mit seinem Abschluss zunächst noch an Moreira scheiterte. Im Nachsetzen drückte der Captain den Ball dann aber irgendwie doch noch über die Linie. Nach der Pause erwischte GC erneut den besseren Start. Nach einer verlängerten Flanke von Herc stand der auffällige Kawabe goldrichtig und schoss per Volley zum verdienten Ausgleich ein (53.).

Pusic mit erstem Tor der Saison

Der in der Pause eingewechselte Pusic lancierte nur kurz später den nächsten GC-Konter. Die schöne Direktabnahme von Herc landete allerdings nur an der Latte – viel Glück für den FCB. Immerhin agierten die Basler nach dem Schock wieder etwas aktiver. Cabral und Joker Esposito verpassten beide knapp eine schöne Flanke von Kasami. Und auch Millar brachte den Ball aus kurzer Distanz nicht an GC-Hüter Moreira vorbei (71.).

Auf der anderen Seite war es erneut Kawabe, der nach einem Prellball aus zehn Metern an Lindner scheiterte (79.). Auch beim Versuch wenige Sekunden später von Pusic war der Österreicher zur Stelle. Doch GC drückte weiter auf den Siegtreffer. Zunächst wuselte sich Demashaj durch den FCB-Strafraum, Lopez rettete für den geschlagenen Lindner auf der Linie. Im zweiten Anlauf landete eine Flanke irgendwie auf dem Schlappen von Pusic, der tatsächlich in der 85. Minute zum 2:1 für den Aussteiger einschoss.

Cabral trifft nur den Pfosten

Beim FCB lagen die Nerven plötzlich blank. Nach einem Kopf-an-Kopf-Duell mit Demashaj flog Esposito kurz vor Schluss mit glatt Rot vom Platz. Alles gegessen damit? Von wegen! Der eingewechselte Lang flankte in der Nachspielzeit (92.) noch einmal in den GC-Strafraum. GC-Goalie Moreira wurde von der Flanke überrascht und lenkte das Spielgerät direkt auf den Kopf von Kasami, der den Ball zum 2:2 über die Linie drückte. Was für eine verrückte Schlussphase! Und es wurde noch verrückter: Lang, Kasami und Cabral hatten in der 98. Minute gar noch das 3:2 auf dem Kopf respektive Fuss, brachten den Ball aber nicht an Moreira vorbei. Arthur Cabral traf bei seinem Versuch nur den Pfosten.

Der Rekordmeister wurde bei seinem Auswärtsspiel im Joggeli übrigens von rund 400 Fans begleitet – trotz geschlossenem Gästesektor. So machten es sich die mitgereisten GC-Anhänger im neutralen Sektor einige Meter daneben gemütlich und verhielten sich dort 90 Minuten sehr vorbildlich.

Der FC Sion sichert sich im Spiel gegen Lausanne drei Punkte. Nach 45 Minuten stand es in einer ausgeglichenen Partie noch 0:0. In der 58. Spielminute ging Sion durch ein kurioses Tor in Führung. Lausanne-Verteidiger Brown lenkte das Spielgerät ins eigene Tor. Das 2:0 dagegen war schön anzusehen. Cavaré legte den Ball nach einem Eckball überlegt an allen vorbei. Vom Pfosten kullerte die Kugel ins Netz. Dabei blieb es.