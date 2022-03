YB – FCZ - Zesiger verpasst die YB-Führung ganz knapp

Der souveräne Tabellenleader trifft auf den Meister. Doch der Rückstand von YB in der Tabelle beträgt bereits 14 Zähler. Zudem zog letzte Woche der FCB an den Bernern vorbei. Zehn Runden vor Schluss hat der FCZ also alle Trümpfe in der Hand, obwohl bei der 0:3-Niederlage gegen St. Gallen die Ungeschlagenheitsserie riss. Zuvor hatten die Zürcher seit Ende September nicht mehr verloren (14 Siege, 3 Unentschieden).