Formel 1: Verliert Lewis Hamilton seinen ersten WM-Titel?  

Ist plötzlich sein erster WM-Titel in Gefahr? Die sogenannte «Crashgate»-Affäre wirbelt in der Formel 1 viel Staub auf. Nicht zuletzt, weil der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone zugab, einen Vorfall im Jahr 2008 vertuscht zu haben. Doch was war überhaupt passiert? Der Grosse Preis von Singapur 2008 sorgte für einen der grössten Skandale in der Formel-1-Geschichte.