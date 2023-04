Finnland: Konservative stehen vor Sieg bei Parlamentswahl

Die regierenden Sozialdemokraten der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin haben die Parlamentswahl in Finnland am Sonntag offenbar verloren. In einem extrem engen Rennen unterlagen sie zwei konservativen Gegnern. Die Nationale Sammlungspartei erklärte sich am Abend zum Wahlsieger. Sie lag beim Auszählungsstand von 97,7 Prozent der Stimmen mit 20,7 Prozent vorn. Die rechtspopulistische Partei Die Finnen kam auf 20,1 Prozent, die Sozialdemokraten landeten mit 19,9 Prozent auf dem dritten Platz. Allein kann somit keine der drei Parteien regieren.