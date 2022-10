Formel 1 : Entscheid im Budget-Streit ist da – Red Bull hat mehr ausgegeben als erlaubt

Es herrschen unruhige Zeiten in der Motorsport-Welt. Am Sonntag gab es mehrere skurrile Momente. Nun gibt es in einem anderen Streit einen wichtigen Entscheid.

Hier erfährt Max Verstappen, dass er Weltmeister ist. SRF

Darum gehts Am Sonntag wurde Max Verstappen zum zweiten Mal Formel-1-Weltmeister.

Nun hat der Automobil-Weltverband noch im Streit um das Budget 2021 entschieden.

Red Bull hat mehr ausgegeben als erlaubt.

Vor allem Ferrari und Mercedes forderten drastische Strafen.

Immerhin Max Verstappen nahm die zweite chaotische Formel-1-Titelentscheidung nacheinander locker. Doch dass der Automobil-Weltverband FIA dem Red-Bull-Piloten mit einer für viele verblüffenden Punktevergabe seinen Weltmeister-Moment raubte (siehe Video oben), reihte sich nahtlos in eine Serie unwürdiger Pannen und Fehler ein. Als Verstappen schliesslich von einem FIA-Mitarbeiter erfuhr, dass er wegen der Anwendung einer komplizierten Regel tatsächlich schon wieder Champion ist, zog längst ein neuer Wirbelsturm der Kritik über den Dachverband hinweg.

Immer mehr ist der Eindruck zu gewinnen: Der Weltverband verliert die Kontrolle über das Geschehen. «Es gibt eine unendliche Liste von Kontroversen und Fehlern», sagte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto in einer digitalen Medienrunde deutlich: «Ich möchte nicht so weit gehen und sagen, dass alles zum Wohle von Red Bull getan wird, aber es gibt Ungereimtheiten und Fehler bei den Entscheidungen. Unser Sport muss besser werden.»

Max Verstappen mit Kelly Piquet, die ihn beglückwünscht. Getty Images

So entscheidet die FIA

Was er damit auch ansprach: Der Streit um das angebliche Überschreiten einiger Teams der Kostengrenze von rund 150 Millionen Franken in der letzten Saison. So hiess es letzte Woche, dass Red Bull deutlich über dem erlaubten Budget liegen solle – auch Aston Martin. Besonders Mercedes und Ferrari wüteten in der letzten Woche und forderten drastische Strafen. Nun ist der FIA-Entscheid da. Ob Strafen kommen, ist zwar noch nicht bekannt. Das hat der Automobil-Weltverband noch nicht entschieden.

Klar ist aber seit Montag: Fast alle Teams haben sich an die Budgetobergrenze gehalten. Aber: Red Bull hat mehr ausgegeben als erlaubt – ist aber unter der Grenze von fünf Prozent Überschreitung geblieben. Das ist relevant, da ab dieser härtere Strafen möglich gewesen wären. So hätte Verstappen dann seinen WM-Titel 2021 verlieren können. So droht dem Team vermutlich nur eine Geldstrafe. Auch Aston Martin wurden verfahrensmässige Verstösse nachgewiesen.

Bereits 2021 gab es Streit

Aber auch wenn jetzt so etwas wie Klarheit herrscht: Der Unmut ist gross – nicht nur bei Mercedes und Ferrari, auch bei vielen Fans. Dass elf Monate nach dem Saisonende noch immer keine Klarheit herrschte, ob jemand die Regeln gebrochen hat, mutete grotesk an und nährte sogar Verschwörungstheorien. Dass Verstappen so lange nach Saisonende nochmals um seinen Titel bangen musste, konnte niemand verstehen.

Denn schon als sich der Niederländer eben jene Weltmeisterschaft auf der Strecke sicherte, gab es eine grosse Kontroverse. Im November 2021 traf der damalige FIA-Rennleiter Michael Masi Entscheidungen, die Verstappen einen Vorteil verschafften, um Mercedes-Star Lewis Hamilton kurz vor Schluss noch zu bezwingen. Masi wurde nach monatelanger Debatte abgesetzt. Eine Untersuchung kam dann schliesslich zu dem Schluss, dass «ein menschlicher Fehler» gemacht wurde.

Warum musste Perez warten?

Und so lässt sich festhalten, dass sich die FIA derzeit nicht mit Ruhm bekleckert. Nicht nur wegen des Chaos am Sonntag und dem Knatsch um die Budgetüberschreitung. In der letzten Zeit gab es sehr viele Kontroversen. Der Fast-Crash in Suzuka von Pierre Gasly mit einem Bergungsfahrzeug etwa. Oder die Inkonsequenz bei Regelentscheidungen. Während beim Grossen Preis von Singapur auch Stunden nach dem Rennen der Sieger noch nicht feststand und der Mexikaner Sergio Perez um seinen Erfolg zittern musste, weil er zu viel Platz zum Safety Car gelassen hatte, dauerte es bei einem Entscheid gegen Charles Leclerc in Japan nur wenige Augenblicke.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.