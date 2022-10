Red Bull wehrt sich: Verliert Superstar Verstappen nach schweren Vorwürfen seinen WM-Titel 2021? 

Hier überholte Verstappen in der letzten Runde Hamilton und wurde dank dieses Manövers Weltmeister 2021.

Red Bull soll neben einem weiteren Team einem Medienbericht zufolge in der vergangenen Formel-1-Saison die vorgeschriebene Kostengrenzen überschritten haben. Wie das Fachmagazin «Auto, Motor und Sport» berichtet, sei dies das Ergebnis einer Kostendeckelüberprüfung des Motorsport-Weltverbandes Fia. Bei den Teams soll es sich um die Crew von Weltmeister Max Verstappen sowie den Rennstall von Aston Martin handeln. Ein Rennstall soll das Budget sogar sehr deutlich überschritten haben, wie das Magazin weiter berichtet. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Ausgabengrenze der Formel 1 betrug in der Vorsaison rund 147 Millionen Franken. Ziel ist es auch, mit der Deckelung gleiche Voraussetzungen für alle Teams zu schaffen. Das Überschreiten der Kostengrenze ist ein Regelbruch, für den es keinen klar definierten Strafenkatalog gibt.

WM-Titel in Gefahr?

Weil sein Rennstall Red Bull aber zu viel ausgeben haben soll, ist der Titel nun in Gefahr.

In der letzten Runde der letzten Saison holte Max Verstappen sich seinen ersten WM-Titel.

Die Fia will die Vorwürfe bislang nicht offiziell bestätigen. Vor dem Grossen Preis von Singapur meint ein Sprecher gegenüber der «Bild»: «Die Fia schliesst derzeit die Bewertung der von allen Formel-1-Teams eingereichten Finanzdaten für 2021 ab.» Angebliche Verstösse gegen die Finanzvorschriften würden «gegebenenfalls gemäss dem in den Vorschriften festgelegten formellen Verfahren behandelt».

«Das ist rufschädigend»

Red Bull wehrt sich derweil mit markigen Worten. So sagt Red-Bull-Motorsportboss Helmut Marko gegenüber Sky stinksauer: «Es ist schon erstaunlich, wenn in einem laufenden Verfahren, das noch keineswegs geklärt ist, solche Dinge an die Öffentlichkeit gelangen. Das ist rufschädigend.» Wenn die Fakten geklärt seien, könne man darüber reden. Weiter erklärt er, es seien «Punkte aufgelistet, die gar nicht ins Budget gehören. Wir haben ja verschiedenste Firmen. Wir haben Red Bull Advanced Technology, wir haben Red Bull Technology, Red Bull Powertrains. Und das muss man alles ganz klar trennen.»