YB – Sion - Nur noch 1:2 – nach Desaster-Start von YB schlägt der Meister zurück

15' Toor durch Stojilkovic! Nachdem Sion wieder den Ball im Mittelfeld ergattern kann, erhält der U-21 Nati-Spieler Stojilkovic den Ball und schlenzt den Ball mit dem linken Fuss aus etwa 16 Metern unhaltbar in die Berner Maschen. Unglaublich was im Wankdorf abgeht. YB ist 0:2 in Rückstand nach 15 Minuten!