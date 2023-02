Schamane Durek Verrett hat jetzt eine Promi-Mitbewohnerin

In einem Instagram-Live wollte Durek Verrett (48) mit den toten Familienmitgliedern seiner Followerschaft Kontakt aufnehmen.

In einer zweistündigen Live-Session wandte sich Durek Verrett an seine Instagram-Fangemeinde. Der Schamane versuchte, mit den toten Verwandten seiner Fans Kontakt aufzunehmen. Währenddessen war der 48-Jährige so vertieft, dass ihm entgangen ist, dass im Hintergrund der Aufnahme eine Frau durch das Bild huschte – und dabei handelt es sich nicht um seine Verlobte, die norwegische Prinzessin Märtha Louise (51).