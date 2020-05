Aktualisiert 07.05.2020 14:06

Polizeimeldungen Ostschweiz

Verlorenes Kontrollschild überführt betrunkenen Autofahrer

In Schaan (FL) fuhr ein Autofahrer am Donnerstag in einen Zaun. Der Mann verliess die Unfallstelle ohne Meldung. Ein verlorenes Kontrollschild überführte ihn.

von Jil Rietmann

1 / 13 Schaan (FL), 06.05.2020: Ein Autofahrer fuhr am Donnerstag gegen unter Einfluss von Alkohol sowie Betäubungsmitteln von der Winkelgasse kommend auf den Möliweg und kollidierte mit dem Gartenzaun eines Anwesens. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verliess er pflichtwidrig die Unfallstelle. Durch ein liegengebliebenes Kontrollschild konnte der Unfallverursacher ausfindig gemacht werden. Landespolizei FL Neuhaus SG, 05.05.2020: Am Dienstag hat eine 58-jährige Autofahrerin einen Selbstunfall verursacht. Die Frau war um 13.40 Uhr mit ihrem Auto von Neuhaus in Richtung Eschenbach unterwegs. Gemäss Angaben der Autofahrerin geriet ihr Auto auf Grund einer momentanen Unaufmerksamkeit über den rechten Fahrbahnrand. Darauf prallte sie mit ihrem Auto gegen eine Hausmauer und einen Metallpfosten. Kantonspolizei St. Gallen Durch die Wucht des Zusammenstosses wurde das Auto in die Luft geschleudert, gedreht und kam auf dem Autodach liegend zum Stillstand. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen, konnte aber selbständig einen Arzt aufsuchen. Das Auto erlitt einen Totalschaden. Der Sachschaden am Metallpfosten und an der Liegenschaft wird auch rund 1000 Franken geschätzt. Kantonspolizei St. Gallen

Darum gehts Du findest hier aktuelle Polizeimeldungen aus den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Graubünden, Glarus, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden und dem Fürstentum Liechtenstein.

Ein Autofahrer fuhr am Donnerstag gegen 6 Uhr unter Einfluss von Alkohol sowie Betäubungsmitteln von der Winkelgasse in Schaan (FL) kommend auf den Möliweg. Dort prallte er in den Gartenzaun eines Anwesens. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verliess er pflichtwidrig die Unfallstelle. «Durch ein liegengebliebenes Kontrollschild konnte der Unfallverursacher ausfindig gemacht werden», sagt Michael Meier, Mediensprecher der Landespolizei Fürstentum Liechtenstein.