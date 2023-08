St. Gallen: Neun Verkehrstote – Zahl der tödlichen Unfälle steigt

Das ist passiert

Am Montag kam es in St. Gallen bei der Rorschacher Strasse zu einem tödlichen Unfall. Dabei wurde eine 81-jährige Fussgängerin im Bereich eines Fussgängerstreifens von einem Lastwagen überrollt , wie die Stadtpolizei St. Gallen mitteilte. Dies ist kein Einzelfall – dieses Jahr gab es bereits mehrere tödliche Unfälle im Kanton St. Gallen.

Das sagt die Stadtpolizei St. Gallen

«Wir verzeichnen leider bereits jetzt mit vier Todesopfern mehr tödliche Verkehrsunfälle als in den letzten Jahren», so Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei St. Gallen, zu 20 Minuten. Ob dabei, wie am Montag, oft grössere Fahrzeuge beteiligt seien, sei aufgrund der wenigen Fälle in vergangenen Jahren schwierig zu beantworten. Klar sei jedoch, dass fast ausschliesslich Velofahrende und Fussgängerinnen und Fussgänger verunfallten.