Blaualgen

Wie Thomas Posch, Wasserforscher und Professor an der Universität Zürich, sagt sind das sogenannte Cyanobakterien. Sie nutzen das Sonnenlicht, um Energie zu gewinnen. Fast alle Cyanobakterien produzieren Giftstoffe, damit beispielsweise Kleinkrebse sie nicht fressen.

Cyanobakterien sind natürlicherweise und immer in jedem See zu finden. Von starkem Wachstum sind aber oft die kleineren Seen betroffen, die eine hohe Nährstoffkonzentration haben, wie zum Beispiel der Pfäffiker- und Greifensee.