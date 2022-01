Vermeintliche Sicherheitsfirmen sorgen in Flawil für Verunsicherung

«Heute kam ein Herr mittleren Alters bei uns klingeln und stellte Fragen zum Thema Sicherheit und Einbruchsberatung», schreibt Eugen Stadler in einem Beitrag auf Social Media. Er teilte das Erlebnis in der lokalen Facebook-Gruppe, weil er wissen wollte, ob dies auch bei anderen Anwohnerinnen und Anwohnern in Flawil und Umgebung der Fall war. Und prompt: Mehrere Personen, darunter eine Frau aus Oberuzwil, meldeten ähnliche Erfahrungen. Die Beschreibung des Mannes passt auf die Person, welche auch Stadler in Flawil begegnete.