FCB – Luzern & GC – Lausanne: Basel führt, FCL vergibt mehrere Topchancen – GC mit Dusel-Ausgleich

GC – Lausanne 37' Viel passierte in den letzten Minuten offensiv weiterhin nicht. Die Druckphase der Lausanner ist vorbei. GC tut sich nach vorne enorm schwer. Die Waadtländer machen ihren Job hinten sehr gut. Dann aber eine strittige Szene: Schmid köpft im Lausanner Strafraum die Hand von Alakouche an. Der Schiedsrichter zeigt sofort auf den Punkt. Auch nach VAR-Konsultation bleibt er dabei. Der Waadtländer sieht dafür sogar Gelb. Ein strenger Entscheid, denn seine Bewegung ist natürlich. Bonatini nimmt sich der Sache an und scheitert an Castella. Kawabe reagiert aber auf den Abpraller am schnellsten und bringt den Ball im Tor unter. Ausgeglichene Sache in Zürich!