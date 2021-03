«Die Fallzahlen steigen weiter», sagte Patrick Mathys, Leiter der Sektion für Krisenbewältigung beim Bundesamt für Gesundheit an einer Medienkonferenz am Dienstag. Die Entwicklung sei äusserst unsicher. Es stellt sich laut Mathys die Frage, ob die Schweiz an der Schwelle zu einer dritten Welle stehe. «Die Situation ist sicher nicht die günstigste, um jetzt grosse Öffnungsschritte umzusetzen.» Bereits vergangene Woche hatte der Bundesrat vor einer dritten Welle gewarnt. Trotzdem will er am Freitag über neue Lockerungen wie die Öffnung der Restaurant-Terrassen oder den Wegfall der Homeoffice-Pflicht entscheiden.