Teure Energie: Vermieter empfehlen Mieter höhere Vorauszahlungen für Nebenkosten

1 / 9 Mit diesem Schreiben informiert BVK seine Mieterinnen und Mieter darüber, dass die «Nebenkosten für die nächste Abrechnungsperioden deutlich höher ausfallen werden». 20min/News-Scout Die Energiekosten haben sich dieses Jahr so stark verteuert, dass die Nebenkostenabrechnungen vieler Mieterinnen und Mietern happig ausfallen dürften. 20min/Simon Glauser Laut Comparis-Finanzexperte Michael Kuhn heizt rund die Hälfte der Liegenschaften in der Schweiz mit Öl und Gas. Wer eine solche Liegenschaft bewohnt, muss mit höheren Energiekosten rechnen. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer empfehlen der Mieterschaft, freiwillig höhere Akontozahlungen für die Nebenkosten zu machen.

Bereits die Abrechnung für die Periode 21/22 dürfte bei vielen höher ausgefallen sein als normal.

2023 dürfte es noch teurer werden – dann drohen Kündigungen wegen Zahlungsverzugs.

Die Preise für Öl und Gas sind explodiert. Hat der Vermieter oder die Vermieterin nicht vorgesorgt, führt die Preisexplosion für viele Menschen in der Schweiz zu höheren Nebenkosten. News-Scout D.*, der in Zürich eine Wohnung mietet, hat wegen den hohen Energiepreisen nun einen Brief seines Vermieters erhalten.

Die Pensionskasse BVK legt ihrer Kundschaft im Schreiben eine Erhöhung der Vorauszahlungen nahe: «Es ist uns ein Anliegen, dass Sie am Ende der Abrechnungsperiode nicht durch eine erhebliche Nachforderung überrascht werden.» BVK empfiehlt, die Vorauszahlungen um 50 bis 100 Franken zu erhöhen.

Man habe den Brief im September an alle verschickt, die bei BVK eine Wohnung mieten, heisst es bei der Firma auf Anfrage. « Sehr viele» der Mieterinnen und Mieter hätten sich bereits für die freiwillige Erhöhung entschieden. Das Angebot entspreche also einem Bedürfnis der Kundinnen und Kunden, so die Pensionskasse.

Nebenkosten als «zweite Miete»

Bereits die Abrechnung für die Periode 21/22 dürfte bei vielen höher ausgefallen sein als normal. «Leider sind die diesjährigen Aufschläge aber nur die Vorboten eines noch grösseren Preishammers, der bei der Abrechnung 2023 droht», sagt Fabian Gloor, Jurist beim Mieterinnen- und Mieterverband, zu 20 Minuten.

Die Vermieterschaft muss die Nebenkosten gerecht unter den Mietparteien verteilen und auf Anfrage Belege vorlegen. Gerade für ältere Liegenschaften gebe es aber noch keine allgemeine Pflicht zur verbrauchsabhängigen Heizkostenabrechnung, schreibt der Mieterinnen- und Mieterverband.

Das kannst du tun, wenn du die Nebenkosten nicht zahlen kannst Wer finanzielle Hife sucht, hat es schwierig. Eine Abzahlungsvereinbarung mit den Vermietenden könne womöglich Entlastung bringen, sagt Fabian Gloor, Jurist beim Mieterinnen- und Mieterverband. Spreche die Vermieterschaft eine Kündigung aus, sollte man diese bei der Schlichtungsbehörde anfechten und eine Erstreckung verlangen. Dabei sei es besonders wichtig, dass die Anfechtung fristgerecht erfolge, so Gloor.

«Da der Preishammer zeitlich verzögert kommt, könnte es 2023 tatsächlich Zahlungsverzugskündigungen geben», sagt Gloor. Denn die Nebenkosten betragen laut Verband bis zu 25 Prozent der Nettomiete. Sie seien so stark gestiegen, dass sie sich zu einer «zweiten Miete» entwickelt haben.

2023 werden die Vorauszahlungen laut Gloor kaum kostendeckend sein. So gebe es hohe Nachforderungen. Gerade für ärmere Haushalte sei das finanziell schwierig. Der Bund müsse nun eingreifen. Im Parlament gebe es bereits sieben Vorstösse, um die Mieterinnen und Mieter besser vor den hohen Energiepreisen zu schützen.

Böse Überraschungen vermeiden

Beim Hauseigentümerverband heisst es auf Anfrage, dass höhere Akontozahlungen sinnvoller seien als Nachzahlungen – auch für die Mieterschaft. Das verhindere böse Überraschungen bei den Nebenkosten, sagt Hausjurist Thomas Oberle. Von Pauschalen rät er allerdings ab: Die Vermieterinnen und Vermieter sollten die Nebenkosten am Ende der Rechnungsperiode detailliert ausweisen und sauber abrechnen.

Wer die Nachzahlung nicht leisten kann, riskiert eine ausserordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs. Wie oft das nun passieren wird, ist laut Oberle unklar – die ersten Nebenkostenabrechnungen seit dem Energiepreisschock stünden noch aus. Anfragen erhalte der Verband deswegen fast keine.

Viele Vermieterinnen und Vermieter hätten wohl früh eingekauft und könnten den Preisschock so vorerst abfedern, sagt Oberle. Da viele die Kosten von Sommer zu Sommer abrechnen, erfolge die Bezahlung meist erst im August oder September. Der Jurist weist darauf hin, dass die Vermieter nur das in Rechnung stellen dürfen, was die Mieter auch effektiv nutzen. Auch beim verrechneten Preis gebe es kaum Spielraum.

*Name der Redaktion bekannt