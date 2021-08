Las Vegas : Vermieter erschiesst im Streit seine zwei Mieterinnen

Zwei Frauen sind tot, ein Mann musste mit neun Schusswunden ins Spital – und dies, nachdem ein Streit über nicht bezahlte Mieten eskalierte.

Ein Vermieter in Las Vegas hat im Streit mit seinen mit ihm im selben Haus wohnenden Mietern zwei Frauen erschossen. Ein Mann überlebte mit neun Schusswunden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 78-jährige mutmassliche Täter wurde festgenommen. Die Opfer waren in den 50er Jahren, der Streit ging um rückständige Mietzahlungen.