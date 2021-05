Nach illegaler Goa-Party - Vermieter fühlt sich belogen und betrogen

In Oberegg AI wurde am Samstagabend eine Goa-Party aufgelöst.

In Kanton Appenzell Innerrhoden fand am Wochenende in einem abgelegenen Ferienhaus eine Goa-Party statt.

Veranstalter bei Staatsanwaltschaft angezeigt

Illegale Party in St. Gallen

Am Samstagnachmittag löste auch die Stadtpolizei St. Gallen eine illegale Party auf. Diese fand ebenfalls in einem Waldstück nahe der Strebelstrasse statt. «Die Auflösung der Veranstaltung von 50 Teilnehmern verlief friedlich und ohne Probleme», teilte die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung mit. Auch diese Personen wurden aufgrund der Teilnahme an einer verbotenen privaten Veranstaltung mit CHF 100 gebüsst. Der Veranstalter muss mit 200 Franken Busse rechnen. Zudem wird der Veranstalter wegen Unterlassung der Meldepflicht bei Veranstaltungen mit technischen Einrichtungen, hier eine Musikverstärkeranlage, zur Anzeige gebracht, so die Polizei.