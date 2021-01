Dieser Streit ist definitiv eskaliert: In Gerolstein in Rheinland-Pfalz liess ein Hauseigentümer am Morgen des 29. Januar zunächst Baggerarbeiten auf dem Grundstück durchführen. Doch dann setzte er sich selbst ans Steuer des Baggers und riss Teile des Gebäudes ab. Auf einem Foto der Polizei sind mehrere Löcher im Dach und in der Fassade zu sehen. Wie die Polizei mitteilte, befand sich allerdings der Mieter zu diesem Zeitpunkt noch im Haus. Er wurde aber nicht verletzt.