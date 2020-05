Abtwil SG

Vermieter sperrt Mieter mehrfach in Schuppen ein

Ein Ehepaar war rund eine halbe Stunde in einem Schuppen eingesperrt. Der Vermieter hatte absichtlich die Türe abgeschlossen. Nun steht der Mann vor Gericht.

Ein Mann hat in Abtwil SG für sein Gartenbaugeschäft einen Schuppen gemietet. Das Mietverhältnis wurde dann auf Ende Februar 2017 aufgelöst. Mit der zuständigen Gemeinde Gaiserwald und dem Vermieter des Schuppens wurde vereinbart, dass der Mann am 20. September einen Schlüssel bekommt, um den Schuppen zu räumen.

Am besagten Tag ging der Mann mit seiner Frau in den Schuppen. Dies passte dem Vermieter offenbar nicht. Wie es in der Anklageschrift gegen den Vermieter heisst, hat er den Schuppen mit einem Vorhängeschloss von aussen abgeschlossen, als das Paar drin war. Da weitere Ausgänge verschlossen oder schwer erreichbar gewesen seien, konnte das Ehepaar den Schuppen nicht verlassen. Eine Bekannte der Eingesperrten habe die Szenerie beobachtet und den heute 88-Jährigen auf den Umstand angesprochen, dass ihre Bekannten im Schuppen eingeschlossen sein. «Trotz Kenntnis dieses Umstandes und Handlungsmöglichkeit, unterliess der Beschuldigte, den Schuppen umgehend aufzuschliessen, sondern tat des erst nach rund 20-30 Minuten», so die Anklageschrift. Das sei eine Einschränkung der Fortbewegungsfreiheit.