Kantonsgericht St. Gallen : Verminderte Schuldfähigkeit – 10 Jahre für Mörder von Fredy K.

Das Kantonsgericht St. Gallen sieht beim Mörder von Fredy K. eine verminderte Schuldfähigkeit und reduzierte deshalb die Strafe um vier Jahre.

Die Reduktion des Strafmasses um vier Jahre stützt sich auf ein neu erstelltes psychiatrisches Gutachten. «Dieses gelangte nachvollziehbar und überzeugend zum Schluss, dass der Beschuldigte im Tatzeitpunkt mittelgradig vermindert schuldfähig war», teilt das Kantonsgericht am Donnerstag in einer Medienmitteilung mit. Daraus ergibt sich eine «erhebliche Strafmilderung», so das Gericht. Es setzt die Freiheitsstrafe auf zehn Jahre an. Den Töchtern von Fredy K. werden Genugtuungen von 30’000 respektive 35’000 Franken zugesprochen. Zudem muss der Täter Verfahrenskosten von über 150’000 Franken bezahlen.