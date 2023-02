Afghanistan: Taliban-Kämpfer beschweren sich über Stadtleben – «vermisse den Jihad»

1 / 4 In Afghanistan tun sich viele Taliban-Kämpfer schwer mit ihren neuen Jobs in Büros und der Landesregierung. Im Bild der amtierende Aussenminister der Taliban bei einem Gespräch mit UN-Vertretern im Januar 2023. via REUTERS Sie berichten etwa von Staus und hohen Mieten in der Hauptstadt. Im Bild ein Taliban-Kämpfer bei einem Autorennen. REUTERS Andere berichten davon, wenig Arbeit zu haben und darum den Grossteil des Tages im Internet zu vertrödeln. REUTERS

Darum gehts Eineinhalb Jahre nach dem Abzug westlicher Truppen aus Kabul ist Afghanistan fest in der Hand der Taliban.

Seither sind aus vielen ehemaligen Kämpfern Büroangestellte und Regierungsmitarbeiter geworden.

Mit ihrem neuen Leben und all den Modernitäten, die es mitbringt, sind aber nicht alle zufrieden.

Das dürften sich die Taliban-Kämpfer anders vorgestellt haben. Zwei Jahre ist es her, seit die Terror-Miliz nach dem Abzug westlicher Truppen die vollständige Kontrolle über Afghanistan erlangt hat. Seither bekleiden viele der Kämpfer, die zuvor jahrzehntelang einen Krieg in den Bergen des Landes geführt hatten, einen Bürojob in der Hauptstadt Kabul.

Der neue Job scheint aber meist nicht den Vorstellungen der Taliban zu entsprechen, wie ein Bericht von «Afghanistan Analysts Network» zeigt. Die Analysten haben mit mehreren Taliban-Kämpfern gesprochen – die meisten sind alles andere als glücklich.

«Wer nicht arbeitet, dem wird der Lohn abgezogen»

So etwa Omar Mansur, ein 32-jähriger Taliban-Befehlshaber, der in fünf Provinzen gekämpft hat. «Wir hatten viele Freiheiten, wohin wir gingen, wo wir uns aufhielten und ob wir uns am Krieg beteiligten», sagte er. «Heutzutage muss man um acht Uhr im Büro sein und dort bis 16 Uhr bleiben. Wenn man nicht hingeht, gilt man als abwesend, und der Lohn für diesen Tag wird einem vom Gehalt abgezogen.»

Mansur, der mittlerweile ein Beamter ist, klagt weiter, dass er es sich wegen der hohen Mieten nicht leisten könne, seine Frau und seine fünf Kinder in die Hauptstadt zu holen. Auch der Verkehr in Kabul, wo fast 4,5 Millionen Menschen leben, gefällt ihm gar nicht: «Letztes Jahr war es noch erträglich, aber in den letzten Monaten hat sich der Verkehr immer mehr verstopft.»

Ähnliches berichtet der 24-jährige Huzaifa, der während des Aufstands als Sniper kämpfte und vor dem 15. August 2021 noch nie in der Hauptstadt war. «Früher waren die Taliban frei von Einschränkungen, aber jetzt sitzen wir an einem Ort, hinter einem Schreibtisch und einem Computer, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Das Leben ist so zermürbend geworden, man macht jeden Tag dasselbe», sagte er.

«Viele Mudschaheddin sind Internet-süchtig»

«Als wir in Kabul ankamen, waren wir überwältigt von der Komplexität der Stadt, ihrer Ausdehnung und Grösse», so Huzaifa. Mittlerweile scheinen die Taliban-Kämpfer aber fast zu sehr im Stadtleben angekommen zu sein, wie die Aussagen des 25-jährigen Abdul Nafi zeigen. «Manchmal vermisse ich das Leben im Jihad wegen all der guten Dinge, die es hatte», so Nafi.

In seinem Ministerium gebe es nur wenig Arbeit für den 25-Jährigen. «Deshalb verbringe ich die meiste Zeit auf Twitter. Wir sind mit schnellem Wi-Fi verbunden. Viele Mudschaheddin, auch ich, sind nun süchtig nach dem Internet, vor allem nach Twitter.»