Vermisst in Zürich: Wer hat Brigitta Schleiss (92) gesehen?

Die Stadtpolizei Zürich hat am Sonntag eine Vermisstmeldung veröffentlicht. Gesucht wird nach der 92-jährigen Brigitta Schleiss. Letztmals sei sie am Samstag, 4. November 2023, um etwa 11.25 Uhr, an ihrem Wohnort im Kreis 2 gesehen worden. Seither fehle jede Spur von ihr. Bisherige polizeiliche Suchaktionen waren erfolglos.