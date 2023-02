Uzwil: Vermisst jemand diesen Papagei?

Dieses Bild sah der 56-Jährige, als er sich am Dienstag nach einem Arbeitstag zurück in sein Eigenheim begab.

Daniel Schmidli kam am Dienstagabend nach Hause und blickte in den Garten seiner Liegenschaft und traute dabei seinen eigenen Augen kaum, was da gemütlich am Boden sass. «Ein bunter Vogel hat sich zu mir verirrt. Es war ein spezielles Bild, einen solchen Vogel in unserer Schweizer Vegetation zu sehen», so der 56-Jährige zu 20 Minuten. Als sich Daniel Schmidli dem Vogel auf circa 1,5 Meter näherte, flog der exotische Vogel auf die Äste seiner Tannen.