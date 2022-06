Winterthur: Vermisst – wer hat Hans-Rudolf Singer (67) gesehen?

Zuletzt wurde er an seinem Wohnort in Winterthur gesehen.

Hans-Rudolf Singer wird seit Donnerstagmorgen gesucht. Zuletzt sei er an seinem Wohnort in Winterthur gesehen worden. Es wird vermutet, dass der Gesuchte sich letztmals in der Gegend des Rheinfalles und Schloss Laufens aufgehalten hat. Es sei nicht auszuschliessen, dass dem Gesuchten etwas zugestossen ist.