St. Gallen : Günter Fassold wird seit Freitagmorgen vermisst

Günter Fassold verliess am Freitag, 28. Oktober 2022, um ca. 8 Uhr morgens ein Betagtenheim in St.Gallen. Am selben Tag wurde er um ca. 16.30 Uhr noch in Arbon TG am See angetroffen. Seither wurde er nicht mehr gesehen. Trotz diversen polizeilichen Abklärungen und Suchaktionen konnte der 92-Jährige bislang nicht aufgefunden werden.