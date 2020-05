Freiburg

Vermisste 16-Jährige ist wieder aufgetaucht

Seit Mittwoch galt eine 16-Jährige als vermisst. Wie die Kantonspolizei Freiburg nun in einer Mitteilung schreibt, ist die Vermisste wieder aufgetaucht. Sie wurde nach einem Telefonanruf eines Dritten in der Stadt Freiburg wohlbehalten gefunden, heisst es in der Mitteilung weiter.