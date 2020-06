Todesursache wird untersucht

Vermisste 32-Jährige tot auf Ko Samui aufgefunden

Die 33-jährige Olga Frovola wurde seit einem Monat auf Thailand vermisst. Ein Hotelangestellter hat ihre Leiche abseits eines Feldwegs unter Palmenblättern entdeckt.

Die Leiche einer in Thailand vermissten Ukrainerin wurde am Sonntag von einem Hotelangestellten in einem Graben aufgefunden. Das berichtet die «Bangkok Post». Der Mann war gerade auf der Suche nach Pilzen in der Nähe eines Feldwegs auf der Insel Ko Samui, als er einen faulen Gestank wahrnahm. In einem Graben entdeckte er ein unter Palmenblättern hervorragendes, menschliches Bein und kontaktierte die Polizei. Diese fand unter den Blättern den schon teilweise zerfallenen Körper von Olga Frovola. Einige Knochen standen laut Bericht hervor.