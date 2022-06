Bonaduz GR : Vermisste (39) tot in Weiher gefunden

Am Mittwoch wurde in Bonaduz GR eine Frau als vermisst gemeldet. Sie wurde am selben Tag tot in einem Weiher aufgefunden.

1 / 2 Aus diesem Weiher konnte die Frau geborgen werden. Kapo GR Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt in alle Richtungen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. (Symbolbild). Kapo GR

Bei der Suche nach einer vermissten Frau wurden am Mittwoch beim Weiher Lag in Bonaduz GR persönliche Utensilien derselben und im Anschluss die leblose 39-jährige Frau gefunden. Für die Bergung standen Taucher der Kantonspolizei St. Gallen im Einsatz.

«Die Frau wurde voll bekleidet geborgen», sagt Roman Rüegg, Sprecher der Kantonspolizei Graubünden. Der Weiher sei öffentlich zugänglich und wird bei der lokalen Bevölkerung zum Baden genutzt. Es scheint aber, dass zum fraglichen Zeitpunkt keine Badegäste oder andere Passanten vor Ort waren. «Die Polizei ermittelt in alle Richtungen», so Rüegg. Nach einem Badeunfall sieht es eher nicht aus.

Zeugenaufruf

Vieles sei derzeit noch unklar. Deshalb bittet die Kantonspolizei Graubünden Personen, die Angaben im Zusammenhang mit diesem Todesfall machen können, sich beim Polizeistützpunkt Beverin (Telefon 081 257 53 50) zu melden. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ermittelt die Kantonspolizei Graubünden die genauen Umstände, die zum Tod der Frau führten.