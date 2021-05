Hohenems (A) - N.H. wieder aufgetaucht – 2 andere Mädchen (14, 12) werden noch vermisst

N.H. (15) konnte am Mittwochabend (19.05.2021) am Bahnhof Lauterach (A) von der Polizei aufgegriffen werden.

Gute Nachrichten: N.H. (15) aus Hohenems (A), gleich an der Grenze zur Schweiz, konnte wieder in die Obhut ihrer Mutter übergeben werden. Das Mädchen ist am Dienstagmorgen von zu Hause weggelaufen. N.H. wurde am Mittwochabend von einer Polizeistreife am Bahnhof Lauterach (A) aufgegriffen.