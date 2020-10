Walenstadt, 07.10.2020: Ein 75-jähriger Autofahrer verunfallte auf der A3 von Chur in Richtung Zürich. Kurz vor einem Tunnel in Walenstadt kam sein Auto aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und touchierte eine Mauer sowie das Tunnelportal. Daraufhin prallte das Fahrzeug laut der Kantonspolizei St. Gallen in die Tunnelwand.

Neu St. Johann SG, 09.10.2020: Eine vermisste 74-jährige Frau wurde am frühen Morgen leblos aus einem Wehr der Thur geborgen. Die Frau wurde am Donnerstagnachmittag als vermisst gemeldet. Sie war mit drei Frauen auf einer Wanderung, ehe sie verschwand und nicht mehr gesehen wurde.

In den frühen Morgenstunden wurde am Freitag in einem Wehr der Thur in Krummenau ein lebloser Körper im Wasser gesichtet und geborgen. Dabei dürfte es sich laut der Polizei um die vermisste 74-jährige Frau handeln. Sie war im Kanton Schaffhausen wohnhaft. Die Identifizierung und die Ermittlung der Todesursache wird durch das Institut für Rechtsmedizin erfolgen. Ein tragischer Unfall steht im Vordergrund der Ermittlungen.