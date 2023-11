Vermisste Katze läuft Besitzerin fast 1000 km weit nach

1 / 2 Katze Lisi fand nach sechs Monaten und fast 1000 Kilometern Herumirren wieder nach Hause. (Symbolbild) Nicola Pitero/ Tawedia AG Die Katze wurde mithilfe eines Chiplesegeräts identifiziert. (Symbolbild)



Tamedia AG/Thomas Egli

Darum gehts Einer Frau, die von Westfrankreich nach Düsseldorf zog, kam unterwegs die Katze Lisi abhanden.

Fast sechs Monate lang suchte die 74-Jährige nach ihrem geliebten Haustier.

Schliesslich tauchte die Katze auf – sie war offenbar fast 1000 km gelaufen, um ihr Frauchen zu finden.

Als Hildegard Holtschneider im vergangenen Juni aus dem französischen Périgord nach Düsseldorf umzog, machte sie nebst ihrem Hausrat und ihrem Malteser Henry auch die Katze Lisi reisefertig. Unterwegs übernachteten die Rentnerin und ihre Tiere in einem Hotel in Versailles. Und dort geschah es: Die vom Umzug gestresste Katze lief in der Nacht weg und war am Morgen unauffindbar. «Ich habe verzweifelt nach ihr gesucht und alle Tierschutzvereine, -heime und -ärzte in der Umgebung angerufen, aber keiner hatte sie gesehen», so die Halterin gegenüber der «Rheinische Post».

Dennoch musste Holtschneider ihren Umzug durchziehen. Doch zurück in Deutschland setzte sie die Suche nach dem gechippten Tier fort und telefonierte monatlich mit den zuständigen Behörden – erfolglos. «Das hat mir das Herz gebrochen, wir hatten eine echte Bindung», sagte sie der Zeitung.

300 Kilometer zu weit gelaufen

Nun kam vor einigen Tagen ein erlösender Anruf: Eine Stelle in Frankreich setzte sich mit Holtschneider in Verbindung und teilte ihr mit, dass das Büsi bei einer jungen Frau namens Luka in Braunschweig aufgetaucht war. Der Ort liegt fast 900 Autokilometer von Versailles entfernt, also über 300 Kilometer weiter als Düsseldorf. Offenbar hatte Lisi bei ihrer Suche nach Holtschneider aber instinktiv die richtige Richtung gewählt.

Luka hatte das Tier laut miauend vor ihrer Tür gefunden und bei sich aufgenommen. Da Lisi so zutraulich war, habe sie angenommen, dass es sich um eine Wohnungskatze handle. Danach habe sie über einen Tierarzt erfahren, dass es sich um einen Chip aus Frankreich handelte. Der Katzenschutz Braunschweig konnte dann die rechtmässige Besitzerin aufspüren. Als nach dem Versenden einiger Fotos an Holtschneider dann klar wurde, dass es sich wirklich um Lisi handelte, kam es in Düsseldorf zum Wiedersehen.

«Es freut mich so, dass es jetzt geklappt hat», so die junge Finderin. «Das Beste ist jetzt, wenn die Katze so schnell wie möglich nach Hause kommt.» Das sieht auch Lisis Besitzerin so: «Ich werde ihr ein schönes Zuhause geben, wo das Miteinander an erster Stelle steht.» Und sie fügt an: «Nach diesem Abenteuer werde ich sie nie wieder gehen lassen.»