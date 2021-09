Tanya Fear : Vermisste Schauspielerin aus L.A. wieder lebend aufgetaucht

Die Polizei von Los Angeles hat bestätigt, dass die britische Schauspielerin Tanya Fear lebend gefunden wurde.

Die Schauspielerin, die 2018 in Doctor Who mitspielte , wurde zuletzt am Donnerstag, den 9. September, beim Verlassen ihrer Hollywood-Wohnung in Los Angeles gesehen. In den Sozialen Medien rufen Freunde und Verwandte zur Suche in der Region Los Angeles/Hollywood Bowl auf. So etwa ihre gute Freundin Bolu Babalola, die auf Twitter um Hilfe bittet.