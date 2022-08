In der Nacht auf Sonntag wurde ein News-Scout auf blaue Polizeilichter auf dem Walensee aufmerksam. Von seinem Balkon aus sah er, dass sich Polizeiboote in der Nähe der Seebeiz «Lago Mio» auf dem Wasser befanden. «Ich hörte nur den Motor und sonst nichts», so der News-Scout.

Eine Stand-up-Paddlerin wurde um 22.45 Uhr als vermisst gemeldet, wie Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, auf Anfrage sagt. Der Mann, der den Vorfall meldete, hatte die Frau am Mittag in Walenstadt an den See gebracht. Sie habe eine grössere Strecke mit ihrem SUP zurücklegen wollen und sei später nicht am vereinbarten Treffpunkt in Betlis in Amden SG aufgetaucht.