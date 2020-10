Zion-Nationalpark : Vermisste Wanderin (38) nach knapp zwei Wochen lebend gefunden

Eine 38-jährige Amerikanerin wurde seit Anfang Oktober in einem Nationalpark im US-Bundesstaat Utah vermisst. Der Tipp eines Besuchers brachte sie nun wieder zu ihrer Familie zurück.

Courtier war zuletzt am 6. Oktober beim Eintreten in den Park gesehen worden.

Eine vermisste Wanderin ist nach einer knapp zweiwöchigen Suche in einem Nationalpark im US-Bundesstaat Utah lebend gefunden worden. Der Tipp eines Besuchers im Zion-Nationalpark nahe der Stadt Springdale habe die Einsatzkräfte auf die richtige Fährte gebracht, hiess es in der Mitteilung des Parks am Sonntag.

Courtier war den Angaben zufolge zuletzt am 6. Oktober beim Eintreten in den Park gesehen worden. Sie sei an der Haltestelle Grotto aus einem Shuttle gestiegen. Von diesem Punkt aus führen mehrere Wanderwege weiter in den Park. Er umfasst eine Fläche von 579 Quadratkilometern und liegt zwischen 1128 und 2660 Metern Höhe. Der Zion-Nationalpark ist gekennzeichnet durch eine schluchtenreiche Landschaft mit zahlreichen Canyons.