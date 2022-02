Argentinier (28) im Alpstein verschwunden – «Vermisstenfälle werden manchmal erst nach Monaten oder Jahren aufgeklärt»

Bei der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden ging am 14. Februar 2022 die Meldung ein, dass Jorge Nicolás Cabrera seit Sonntagnachmittag vermisst wird. Seine Mutter, die in Buenos Aires lebt, habe kurz vor seinem Verschwinden noch Kontakt zu ihm gehabt. Er habe sie am Sonntag, gegen 16 Uhr, per Video-Call aus den Bergen angerufen und erzählt, dass er am Trekken sei. Ein Grossaufgebot an Einsatzkräften, die das Alpsteingebiet abgesucht haben, blieb erfolglos.