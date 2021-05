Cama GR - Vermisster 20-Jähriger tot aufgefunden

In Cama GR wurde am Sonntagnachmittag ein Mann tot aufgefunden. Es handelt sich um einen 20-Jährigen, der am 25. April letztmals an seinem Wohnort in Roveredo gesehen wurde. Er wurde bei der Polizei als vermisst gemeldet. Am 2. Mai folgte eine öffentliche Vermisstmeldung, bei welcher die Bevölkerung um Hinweise gebeten wurde.