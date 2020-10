Die Stadtpolizei St. Gallen suchte am Montag unter Mithilfe der Bevölkerung einen 24-jährigen Mann, der als vermisst gemeldet war. Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung konnte das Auto des Mannes im Kanton Schwyz aufgefunden werden, schreibt die Stadtpolizei am Dienstag in einer Mitteilung.