Lantsch/Lenz GR : Vermisster (27) nach zweistündiger Suche in Unfallauto gefunden

In der Nacht auf Sonntag verletzte sich ein Automobilist bei einem Selbstunfall. Sein Fahrzeug war von der Strasse abgekommen und stürzte auf einen Wanderweg.

Am Sonntagmorgen wurde bei der Kantonspolizei Graubünden ein 27-jähriger Mann vermisst gemeldet. «Dieser hatte zuvor mit seinen Angehörigen telefoniert und angegeben, dass er verletzt sei», heisst es in einer Medienmitteilung der Polizei. Gemäss seinen Angehörigen sei der Vermisste am Spazieren gewesen. Der genaue Standort konnte nicht eruiert werden, wodurch eine Suchaktion ausgelöst wurde. Nach einer rund zweistündigen Suche konnte der Vermisste in einem Auto unterhalb der Hauptstrasse durch ein Mitglied der Alpinen Rettung aufgefunden werden.