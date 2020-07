Tessin

Vermisster 34-Jähriger nach acht Tagen schwer verletzt gefunden

Die Polizei hatte die Suche nach dem Mann aus Genf zunächst abgebrochen und war dann neuen Informationen nachgegangen.

…ist aber nicht in Lebensgefahr.

Der Mann wurde in unwegsamem Gelände auf 900 Meter über Meer gefunden.

Wie durch ein Wunder ist am Samstag ein 34-jähriger Genfer acht Tage nach seinem Verschwinden in einer unwegsamen Gegend am Monti di Metri bei Gordola TI schwer verletzt aufgefunden worden. Der Mann wurde seit dem 3. Juli vermisst.