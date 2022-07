Schwyz: Vermisster 37-Jähriger ist tot in Berggebiet geborgen worden

Der seit knapp zwei Wochen vermisste Mann ist an der Ostflanke der Ganthöchi (1700 Meter über Meer) im Kanton Schwyz in einer Felsrinne tot aufgefunden worden.

Nach tagelanger Suche konnte ein Mann im Innerthal tot in einer Felsrinne aufgefunden werden. Er wurde seit rund zwei Wochen vermisst. Der 37-jährige Mann aus dem Kanton Zürich ist in steilem Gelände verunglückt. Nachdem bei der Kantonspolizei Schwyz eine Vermisstmeldung eingegangen war, hat die Polizei intensiv nach ihm gesucht. An mehreren Tagen erhielten die Polizei und ihre Spezialisten Unterstützung von der Alpinen Rettung Schweiz mit Suchhunden, Helikoptern der Rega, der Kantonspolizei Zürich und der Armee.