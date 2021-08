In Not geraten - Vermisster Aareschwimmer (22) tot im Wohlensee geborgen

Bei einem Aareschwumm geriet er in Not.

Die Seepolizei hat auf dem Wohlensee einen leblosen Körper gesichtet: Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den in der Aare vermissten jungen Mann. Der 22-jährige Schweizer geriet bei einem Aareschwumm Ende Juli in Not. Er begab sich oberhalb des Marzilibads ins Wasser, konnte sich aber nicht mehr selbständig an Land bringen. Sein Körper wurde nun im Wohlensee gefunden und identifiziert.