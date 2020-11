Berneck SG, 17.11.2020: Am Dienstagmittag, um 14.20 Uhr, sind in Berneck SG zwei 13-jährige Mädchen mit einem Velo verunfallt. Die Mädchen fuhren die Buechholzstrasse hinunter. Ein Mädchen lenkte das Velo, während das andere auf dem Gepäckträger sass. Aus noch ungeklärten Gründen kamen sie von der Strasse ab und stürzten den Hang in Richtung Buechholzbach hinunter. Sie fuhren gegen einen Baum und blieben verletzt liegen. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurde ein Mädchen ins Spital gefahren, das zweite Mädchen musste mit schwersten Verletzungen ins Spital geflogen werden.

Am Mittwochvormittag ist in Davos Monstein GR ein Senior tot aufgefunden worden. Der 69-Jährige erschien am Dienstag nicht an seinem Arbeitsplatz, wonach eine Meldung an die Kantonspolizei Graubünden erfolgte. Während der am Dienstag eingeleiteten Suchaktion nach dem Vermissten standen eine Rega-Helikoptercrew, Mitglieder der SAC Sektion Davos sowie Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Auch Personensuchhunde wurden eingesetzt.