Kiew : Vermisster belarussischer Aktivist erhängt in Park aufgefunden

Der belarussische Aktivist Vitali Schischow wurde seit Montag vermisst. Nun wurde seine Leiche in einem Park gefunden. Die Polizei ermittelt wegen Mordverdacht.

Einen Tag nach seinem plötzlichen Verschwinden in der ukrainischen Metropole Kiew ist der belarussische Aktivist Vitali Schischow tot aufgefunden worden. Schischow sei erhängt in einem Park in der Nähe seiner Wohnung in der ukrainischen Hauptstadt entdeckt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie nahm Mordermittlungen auf. Schischow hatte von Kiew aus die Organisation «Belarussisches Haus der Ukraine» im Messengerdienst Telegram geleitet. Die Gruppe kümmert sich laut spiegel.de um Unterbringung, Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeitsplätze für aus Belarus geflohene Gegner von Präsident Alexander Lukaschenko.