Rossa GR: Vermisster Berggänger (48) tot aufgefunden

Am Montagnachmittag erhielt die Kantonspolizei Graubünden die Meldung, dass ein 48-jähriger Deutscher nicht an seiner Arbeitsstelle im Churer Rheintal erschienen sei. Am selben Tag wurde eine Suche nach ihm eingeleitet und am Dienstag vor sieben Uhr die Leiche des Mannes im Val Calanca in Rossa GR aufgefunden, wie die Kantonspolizei Graubünden in einem Communiqué mitteilt.