Hinwil ZH - Vermisster D.P. (22) tot aufgefunden 

D.P.* aus Hinwil ZH verliess am 22. Februar seinen Wohnort und begab sich mit seinem kleinen Hund auf eine Wanderung. Seitdem galt der 22-Jährige als vermisst. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, wurden der junge Mann und sein Hund am 22. Mai tot im Alpstein-Gebiet aufgefunden. Eine Dritteinwirkung kann ausgeschlossen werden.