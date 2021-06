Vor einer Woche verschwunden - Vermisster D.G. (59) aus Basel tot im Jura aufgefunden

Der 59-jährige D.G. wurde laut der Kantonspolizei Basel-Stadt tot im Jura aufgefunden. Der Mann war am Sonntag vor einer Woche verschwunden.

Der 59-jährige D.G.* aus Basel ist im Kanton Jura leblos aufgefunden worden, wie Kantonspolizei Basel-Stadt am Sonntag mitteilte. Der Mann war eine Woche zuvor verschwunden und die Polizei publizierte am Freitag eine Vermisstmeldung. Darin hiess es, dass der letzte Kontakt in Vermes JU bestand. Die Behörden bedanken sich bei der Bevölkerung für die Hilfe bei der Suche nach dem Mann.