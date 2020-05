Neu zum Streamen

Vermisster DJ wird nach zwanzig Jahren tot aufgefunden

In der neuen Serie von «Money Heist»-Produzent Álex Pina hat die Partyinsel Ibiza dunkle Seiten, auf Netflix ruiniert eine Verwechslung ein Traumdate auf Hawaii – das und weiteres gibts frisch zum Streamen.

«White Lines»

Ausgangspunkt der neuen Serie von «Money Heist»-Produzent Álex Pina ist das Nachtleben und seine Schattenseiten: In «White Lines» organisiert eine Teenager-Clique illegale Raves in Manchester.

Schattenseiten der Partyinsel

Seine Schwester Zoe (Laura Haddock) will auf der I nsel die Wahrheit um den Tod aufklären und stösst auf Sexpartys, korrupte Behörden und Axels ungeahnte kriminelle Seite.

Pina übertrifft sich selbst

«Es war ein Genuss, dieses Drehbuch zu lesen», schwärmt Haddock gegenüber «NME». «Ich hatte gerade ‹Money Heist› zu Ende gesehen, und ich liebe es einfach, wie Pina denkt. Seine Charaktergestaltung, seine Erzählbögen – sie sind unglaublich.» Pinas neustes Werk beschreibt sie als verrückt und unterhaltsam: «Aber es wurzelt auch in einer emotionalen Wahrheit. Es ist anders als alles, was ich bisher gesehen habe.»

Die Serie spart nicht an Action, wie auch Rhys Harries bestätigt: «Diese Show toppt sich die ganze Zeit selbst. Sie ist so unterhaltsam, dass es dir den Atem raubt.»

«The Wrong Missy»

Tim (David Spade) will seine frisch kennen gelernte Traumfrau Missy mit auf einen Geschäftstrip nach Hawaii nehmen. Dazu schreibt er ihr eine leidenschaftliche Nachricht, Tim vertippt sich allerdings .

Lapkus feiert Spade auch im echten Leben

Die Rolle der Missy ha t sich laut Lapkus als Traumjob herausgestellt, denn sie durfte oft improvisieren: «Missy kann alles sagen, sie lebt auf einem anderen Planeten , und es macht so viel Spass, eine solche Rolle zu spielen.»

«The Last Narc»

In der vierteiligen Dokuserie geben e hemalige Insider Einblicke in das mexikanische Drogenkartell : S pezifisch geht es d abei um d ie Entführung und den Mord am Drogenfahnder Enrique Camarena im Jahr 1985.