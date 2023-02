Argentinien: Vermisster Ehemann im Magen eines Hais gefunden – wurde er ermordet?

Es begann am 18. Februar mit einem harmlosen Ausflug mit seinem Buggy, wie ihn Diego Alejandro Barrias zuvor wohl schon Dutzende Male unternommen hatte. Der 35-Jährige lebt in der Provinz Chubut, die eine der insgesamt fünf argentinischen Provinzen in Patagonien ist. Als Barrias aber nicht nach Hause zurückkehrte, begann sich seine Frau Virginia Brugger Sorgen zu machen. Sie alarmierte die Polizei, die daraufhin alle Hebel in Bewegung setzen, um den Argentinier zu finden.